Прем'єр Великобританії пригрозив протестувальникам покаранням

"Люди в цій державі мають право на безпеку, однак ми стали свідками нападів на мусульманські громади та на мечеті", - заявив Стармер.

Прем'єр Великобританії Кір Стармер пригрозив учасникам масових протестів, які вирують у країні, покаранням, передає Sky News.

Стармер заявив, що ті, хто брав участь у насильстві, "понесуть відповідальність з усією суворістю закону".

"Я гарантую, що ви пошкодуєте про те, що взяли участь у цьому безладі або безпосередньо, або розпалюючи цей безлад в інтернеті", — наголосив глава уряду.

Стармер відреагував на напад на готель у Ротеремі, де розміщують біженців і шукачів притулку. Мітингарі, як відомо, атакували поліцейських, один був поранений, і йому довелося на місці надавати медичну допомогу. Частина протестувальників змогли прорватися всередину будівлі. Наразі невідомо. Чи перебувають там іммігранти.

"Немає жодних виправдань для вжиття таких заходів. Люди в цій державі мають право на безпеку, однак ми стали свідками нападів на мусульманські громади та нападів на мечеті", - заявив Стармер.

Прем'єр-міністр заявив, що він "не соромиться називати речі своїми іменами", і що це "ультраправий бандитизм".

"Я хочу, щоб ви знали, що цей агресивний натовп не представляє нашу країну, і ми притягнемо їх до відповідальності", - наголосив стармер і підкреслив, що такі дії мітингарів - насильство, а не протест.

"Я вважаю, що закон має діяти на повну силу, і діяти потрібно швидко", - додав глава британського уряду.