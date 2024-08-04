Прем'єр Великобританії пригрозив протестувальникам покаранням

Прем'єр Великобританії Кір Стармер пригрозив учасникам масових протестів, які вирують у країні, покаранням, передає Sky News.
Стармер заявив, що ті, хто брав участь у насильстві, "понесуть відповідальність з усією суворістю закону".
"Я гарантую, що ви пошкодуєте про те, що взяли участь у цьому безладі або безпосередньо, або розпалюючи цей безлад в інтернеті", — наголосив глава уряду.
Стармер відреагував на напад на готель у Ротеремі, де розміщують біженців і шукачів притулку. Мітингарі, як відомо, атакували поліцейських, один був поранений, і йому довелося на місці надавати медичну допомогу. Частина протестувальників змогли прорватися всередину будівлі. Наразі невідомо. Чи перебувають там іммігранти.
"Немає жодних виправдань для вжиття таких заходів. Люди в цій державі мають право на безпеку, однак ми стали свідками нападів на мусульманські громади та нападів на мечеті", - заявив Стармер.
Прем'єр-міністр заявив, що він "не соромиться називати речі своїми іменами", і що це "ультраправий бандитизм".
"Я хочу, щоб ви знали, що цей агресивний натовп не представляє нашу країну, і ми притягнемо їх до відповідальності", - наголосив стармер і підкреслив, що такі дії мітингарів - насильство, а не протест.
"Я вважаю, що закон має діяти на повну силу, і діяти потрібно швидко", - додав глава британського уряду.
- 29 липня невідомий у Саутпорті напав на дитячий танцювальний клуб. Нападник убив трьох дівчаток і поранив ще 11. Після цього в місті спалахнули антиісламські протести – у зв'язку з походженням нападника. При цьому юнак народився у Британії, а його зв'язку з терористами не встановили.
- Заворушення тривали декілька днів і супроводжувалися нападами на правоохоронців.
- Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували і в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці затримали близько сотні мітингарів.