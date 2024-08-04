Мадуро заявив про затримання 2 тисяч протестувальників у Венесуелі, — Reuters

Ніколас Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента.

Про це повідомляє Reuters.

Національна виборча комісія Венесуели оголосила переможцем виборів Ніколаса Мадуро.

"У нас 2000 затриманих, і ми відправляємо їх у (в'язниці суворого режиму — ред.) Токорон і Токуйіто", — заявив Мадуро на мітингу своїх прихильників у Каракасі.

Він звинуватив протестувальників у "злочинних нападах, засідках, заворушеннях". Також Мадуро заявив, що його опонент на виборах Едмундо Гонсалес "втік" і "побоявся проголосити себе президентом".

За даними правозахисних груп, зокрема американської Human Rights Watch, під час протестів після виборів загинули щонайменше 20 людей. За даними уряду, близько 1200 інших були заарештовані у зв'язку з демонстраціями.

Водночас, лідери Італії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Португалії закликали Венесуелу "негайно опублікувати" протоколи підрахунку голосів на президентських виборах, пише "ЄП".

У спільній заяві вони закликали "владу Венесуели оперативно опублікувати всі протоколи, щоб гарантувати прозорість і чесність виборчого процесу".

У Каракасі та інших містах Венесуели відбулися протести через фальсифікацію президентських виборів.

Ніколас Мадуро намагається відстояти свою нібито перемогу, звернувшись до Верховного суду з проханням про аудит виборів.