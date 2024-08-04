Bloomberg: експорт нафти з РФ упав до мінімуму за останні 19 місяців

Найбільш помітним було скорочення постачань до Китаю.

Минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів країни знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

"Російський експорт сирої нафти з ключових західних портів у липні впав до 19-місячного мінімуму, закріпивши тенденцію загального зниження потоків морської нафти в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця глобальні обсяги постачання нафти впали приблизно на 586 000 барелів на добу, свідчать дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Загальний потік до Китаю впав на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Показники експорту нафти в липні впали не лише у РФ, а й у Бразилії, Венесуели та Катару. Водночас у Саудівської Аравії та США – збільшилися.

Bloomberg провів окремий аналіз протягом цього тижня та дізнався, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже впродовж року, а постачання з балтійських портів знизилося до найнижчого рівня з грудня 2022 року.