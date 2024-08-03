Мін'юст США подав у суд на ТікТок через порушення законів про конфіденційність дітей

Закон забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати, використовувати або розголошувати особисту інформацію дітей віком до 13 років.

Міністерство юстиції США подало цивільний позов до суду на TikTok і материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Зазначається, що Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати, використовувати або розголошувати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони не повідомлять батьків цих дітей і не отримують їх згоди.

Закон також вимагає від операторів веб-сайтів видаляти особисту інформацію, зібрану від дітей, на вимогу їхніх батьків.

У 2019 році уряд Штатів вже подавав до суду на попередника TikTok, Musical.ly, за порушення цього закону. Тоді суд виніс ухвалу, яка вимагає від відповідачів вжити конкретних заходів для дотримання вимог американського законодавства.

Проте, як йдеться уповідомленні, від 2019 року по теперішній час TikTok свідомо дозволяв дітям створювати звичайні облікові записи TikTok, а також створювати, переглядати та ділитися короткими відео та повідомленнями з дорослими та іншими.

Відповідачі збирали та зберігали різноманітну особисту інформацію цих дітей, не повідомляючи та не отримуючи згоди їхніх батьків. Навіть для облікових записів, створених у «Дитячому режимі» (скорочена версія TikTok, призначена для дітей віком до 13 років), відповідачі незаконно збирали та зберігали електронні адреси дітей та інші типи особистої інформації. Крім того, коли батьки виявляли облікові записи своїх дітей і просили відповідачів видалити облікові записи та інформацію в них, відповідачі часто не виконували цих вимог.

Зазначається, що компанія також мала неефективну внутрішню політику та процеси для ідентифікації та видалення облікових записів TikTok, створених дітьми.

"Порушення відповідачами COPPA (Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті-ред.) призвели до того, що мільйони дітей віком до 13 років користуються звичайним додатком TikTok, піддаючи їм великий збір даних і дозволяючи їм взаємодіяти з дорослими користувачами та отримувати доступ до контенту для дорослих", – йдеться у повідомленні міністерства.

У позові до суду вимагають цивільного покарання та судову заборону.