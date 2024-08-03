Польського генерала достроково звільнили із штаб-квартири НАТО

Польського генерала Артура Якубчика достроково звільнили із штаб-квартири НАТО.

Про це пише "Rzeczpospolita" та Міноборони Польщі.

Як йдеться у матеріалі, у структурах НАТО працювали вісім польських генералів, серед них і Артур Якубчик. Однак термін його повноважень скорочують на прохання інших країн.

За даними видання, причиною звільнення генерала нібито стали "порушення в конкурсі на посаду начальника відділу розвідувальної політики в Об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО".

"Якубчик був у конкурсній комісії і мав віддати перевагу одному з кандидатів, який походить із Польщі", – повідомляє "Rz" і додає, що його "поведінка була описана як гомофобна та расистська".

У польському міноборони прокоментували звільнення генерала.

"Інформую, що на прохання союзників триває процедура звільнення бригадного генерала А. Якубчика з Міжнародного військового штабу в штаб-квартирі НАТО. На жаль, це ще одне катастрофічне кадрове рішення наших попередників", – написав Януш Сеймей, речник Міністерства національної оборони, на платформі X.

Informuję, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania gen. bryg. A. Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników.

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Rzecznik prasowy MON

Janusz Sejmej — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 3, 2024

Раніше Якубчик служив заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський.