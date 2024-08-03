Укренерго веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії

Майже тиждень Укренерго не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо її вистачає на всі потреби.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

“Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку”, - розповів Кудрицький.

Він пообіцяв повідомити, коли будуть досягнуті домовленості, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками.

Очільник Укренерго нагадав, що спека вище 30 градусів може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися.