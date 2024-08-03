Укренерго веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії

Майже тиждень Укренерго не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо її вистачає на всі потреби.
Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
“Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку”, - розповів Кудрицький.
Він пообіцяв повідомити, коли будуть досягнуті домовленості, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками.
Очільник Укренерго нагадав, що спека вище 30 градусів може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися.
- В Укренерго заявили, що найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними відключеннями світла. Водночас, обстріли можуть внести свої корективи у ці прогнози.
- Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.