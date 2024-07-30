Водночас у компанії зазначили, що обстріли можуть внести свої корективи у ці прогнози.

Радник прем’єр-міністра, заступник голови Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Київ» повідомив, що ситуація в енергосистемі стабілізується.

За його словами, якщо не буде обстрілів – у найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі.

«Все, поки що, рухається в рамках тих оцінок, які давали енергетики ще у травні. Ми з вами увійшли в період, коли електроенергії стало більше, температура впала, відповідно – знизилось споживання. Будучи, на жаль, погодозалежними, ми перебуваємо у відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому балансі (а це означає, що якщо якісь обмеження і будуть виникати, то вони будуть незначними) повинні прожити наступні мінімум три місяці», – зазначив Юрій Бойко.

Зазначимо, що сьогодні Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.