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Шмигаль: ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій

Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.

Шмигаль: ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.

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