Завтра на північному сході та сході України очікуються дощі

На решті території без опадів.

У середу, 31 липня, короткочасні дощі очікуються місцями вдень на північному сході та сході України. На решті території без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°, удень 22-27°; на півдні країни вночі 14-19°, удень 25-30°.

У Києві в середу, 31 липня, буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, удень близько 25°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 31 липня найвища температура вдень була 34,7° у 2005 р., найнижча вночі 9,9° у 1922 р.

У четвер, 1 серпня, в Україні також буде переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині та східних областях вночі 17-22°, удень 28-33°; на решті території вночі 11-16°, удень 24-29°.

У Києві 1 серпня - без опадів, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 27-29°.