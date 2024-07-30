Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 306 людей, у тому числі 34 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 5 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Торецьку і 1 у Гродівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – написав посадовець. .

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 липня.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка і Максимільянівка. На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. У Гродівці загинула людина. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Розі Покровської громади поранено людину, зруйновано 5 будинків, ще 30 пошкоджено.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 3 багатоповерхівки; у Зарічному зруйновано 9 будинків, у Торському — пошкоджено 3. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Торецьку 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську поранено людину, пошкоджено будинок; ще 2 будинки пошкоджені у Серебрянці.