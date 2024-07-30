ДШВ спростували фейкову інформацію про ліквідацію роду військ

ДШВ залишаються невід’ємною і самостійною складовою ЗСУ та продовжать розвиватися як окремий рід військ.

Росіяни не можуть перемогти Десантно-штурмові війська (ДШВ) на полі бою, тому посилюють психологічний тиск на особовий склад ДШВ з метою зниження їх боєздатності.

Про це повідомила пресслужба ДШВ.

“На окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі ДШВ наголосили, що залишаються невід’ємною і самостійною складовою ЗСУ та продовжать розвиватися як окремий рід військ.

Саме це закріплено у Візії Десантно-штурмових військ та Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ Збройних Сил України до 2035 року.