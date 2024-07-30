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В тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 880 солдатів російської армії

З них 699, ймовірно, були громадянами України.

В тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 880 солдатів російської армії

В тимчасово окупованому Росією Криму поховали щонайменше 880 солдатів армії РФ.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“699 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, підтверджено взяття в полон щонайменше 47 російських військовослужбовців з окупованого Криму. При цьому більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

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  • Джерела російського видання Astra в екстрених службах анексованого регіону підтвердили влучення по аеродрому “Саки” в Криму, внаслідок якого знищено РЛС та поранено двох військових. 
  • Дрони СБУ спільно з Військово-морськими силами вразили російську базу берегової охорони на березі озера Донузлав у Криму. В цей час ворог проводив там навчання військово-морських сил – тренувався захищати акваторію озера.
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