В тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 880 солдатів російської армії

З них 699, ймовірно, були громадянами України.

В тимчасово окупованому Росією Криму поховали щонайменше 880 солдатів армії РФ.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“699 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, підтверджено взяття в полон щонайменше 47 російських військовослужбовців з окупованого Криму. При цьому більшість з них, ймовірно, є громадянами України.