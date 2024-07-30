В тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 880 солдатів російської армії

В тимчасово окупованому Росією Криму поховали щонайменше 880 солдатів армії РФ.
Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.
“699 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, підтверджено взяття в полон щонайменше 47 російських військовослужбовців з окупованого Криму. При цьому більшість з них, ймовірно, є громадянами України.
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