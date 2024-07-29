Макрон закликав нового президента Ірану не підтримувати війну Росії проти України

Також Макрон наголосив на необхідності "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном.

Сьогодні, 29 липня, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Зокрема, Макрон закликав іранського президента не підтримувати "загарбницьку війну" Росії проти України.

Крім того, президент Франції наголосив на необхідності "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару по Голанських висотах.

Макрон також закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.