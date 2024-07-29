Макрон закликав нового президента Ірану не підтримувати війну Росії проти України

Сьогодні, 29 липня, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Зокрема, Макрон закликав іранського президента не підтримувати "загарбницьку війну" Росії проти України.
Крім того, президент Франції наголосив на необхідності "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару по Голанських висотах.
Макрон також закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.
- Новообраний 69-річний президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати повинні зрозуміти, що "Іран не буде реагувати на тиск". Також його країна продовжить співпрацю із РФ та Китаєм.
- Реформіст, колишній міністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян був обраний новим президентом Ірану, випередивши свого конкурента-консерватора Саїда Джалілі. Пезешкіян набрав 53,3% із понад 30 мільйонів підрахованих голосів. За Джалілі проголосували 44,3%.