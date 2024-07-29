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У Великобританії чоловік із ножем напав на дитячий клуб

Повідомили про одну загиблу дитину і семеро поранених. 

У Великобританії чоловік із ножем напав на дитячий клуб
Різанина у Саутпорті
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 29 липня вранці, у британському місті Саутпорт чоловік із ноежм напав на відвідувачів дитячого літнього клубу. Він поранив щонайменше восьмеро людей. Наразі правоохоронці затримали нападника.

Про це пишуть The Telegraph та Daily Mail.

Зазначається, що напад відбувся на клуб, де проходив майстер-клас для дітей віком від 6 до 11 років. 

За даними Daily Mail, одна із поранених дітей загинула. 

До місця події направили 13 машин "швидкої". 

Різанина у Саутпорті
Фото: EPA/UPG
Різанина у Саутпорті

Потерпілих доставили до дитячої лікарні Алдер-Хей, університетської лікарні Ейнтрі та лікарні Саутпорта та Формб.На подію вже відреагував прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, він назвав різанину "шокуючою" і подякував спецслужбам за оперативне реагування. 

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