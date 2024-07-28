Кремль продовжує "зачистки" в оборонній промисловості, — британська розвідка

Кремль продовжує посилювати репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений і проводити зачистки в оборонці.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Зокрема, нещодавно стало відомо про арешт керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова, якого звинуватили в корупції під час закупівель.

У відомстві зазначають, що військово-будівельна компанія була створена у 2019 році, і сам ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив компанію за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту".

Водночас фірму насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Відомо про ще один випадок арешту. 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремного ув'язнення колишнього директора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" за розкрадання та завищення цін.

У розвідці Британії зазначають, що корупція загальнопоширена в оборонній промисловості Росії.

"У 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міністерства оборони використовувалися не за офіційним призначенням. Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений", — ідеться у повідомленні.