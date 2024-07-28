Кремль продовжує "зачистки" в оборонній промисловості, — британська розвідка

Кремль продовжує посилювати репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений і проводити зачистки в оборонці.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.
Зокрема, нещодавно стало відомо про арешт керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова, якого звинуватили в корупції під час закупівель.
У відомстві зазначають, що військово-будівельна компанія була створена у 2019 році, і сам ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив компанію за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту".
Водночас фірму насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.
Відомо про ще один випадок арешту. 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремного ув'язнення колишнього директора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" за розкрадання та завищення цін.
У розвідці Британії зазначають, що корупція загальнопоширена в оборонній промисловості Росії.
"У 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міністерства оборони використовувалися не за офіційним призначенням. Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений", — ідеться у повідомленні.
- У Росії суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію – Дмитра Булгакова.
- У квітні колишнього заступника голови Міноборони Тимура Іванова заарештували за звинуваченням у масштабному шахрайстві. Він не визнав провини.
- Російське медіа "Важные истории" стверджує, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.
- Після арешту Іванова під варту відправили ще трьох генералів: начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова (підозрюють у хабарництві), колишнього командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова (підозрюють у шахрайстві) та начальника головного управління зв'язку Міноборони Вадима Шамаріна (підозрюють у хабарництві).