Гарріс вже має “короткий список” кандидатів у віцепрезиденти, ‒ Bloomberg

У нього потрапили сенатор та два губернатор.

У віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка може стати кандидатом від Демократичної партії на виборах очільника американців, вже є короткий список кандидатів на її теперішню посаду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

У нього потрапили сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Кевін Муньос, речник кампанії Гарріс, розповів, що вона “наказав своїй команді розпочати процес перевірки потенційних напарників”, але відмовився надати більше деталей.

Очікується, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії схвалити її кандидатуру до цієї дати через віртуальне голосування.

“Більшість у списку Гарріс ‒ білі чоловіки-політики з центристськими поглядами, які могли б допомогти їй залучити виборців з так званих “хитких штатів”, а також керівників бізнесу і спонсорів. Вони мають послужний список нападок на Трампа та його підбурювальний стиль політики”, ‒ додає Bloomberg.