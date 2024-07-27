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У диверсії на залізниці не виключена участь іноземців, ‒ міністр внутрішніх справ Франції

Відповідальності за підпали на себе відразу ніхто не взяв.

У диверсії на залізниці не виключена участь іноземців, ‒ міністр внутрішніх справ Франції
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що він не може виключити причетність іноземних держав до диверсії на залізницях країни, що спричинило хаос у подорожах у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це пише Reuters.

Атаки в п'ятницю перед світанком пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. Ще одному нападу на лінію Париж-Марсель вдалося запобігти, повідомляє SNCF.

Відповідальності на себе відразу ніхто не взяв.

“Хто є відповідальним? Або це зсередини, або був наказ з-за кордону. Ще занадто рано говорити”, ‒ сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін телеканалу France 2.

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“Ми виявили певну кількість елементів, через які ми можемо вважати, що досить швидко дізнаємося, хто відповідальний”, ‒ сказав урядовець.

Раніше джерела в службах безпеки повідомили, що спочатку підозри були спрямовані на лівих бойовиків або екологічних активістів, але жодних доказів поки немає.

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