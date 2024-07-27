У диверсії на залізниці не виключена участь іноземців, ‒ міністр внутрішніх справ Франції

Відповідальності за підпали на себе відразу ніхто не взяв.

Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що він не може виключити причетність іноземних держав до диверсії на залізницях країни, що спричинило хаос у подорожах у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це пише Reuters.

Атаки в п'ятницю перед світанком пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. Ще одному нападу на лінію Париж-Марсель вдалося запобігти, повідомляє SNCF.

Відповідальності на себе відразу ніхто не взяв.

“Хто є відповідальним? Або це зсередини, або був наказ з-за кордону. Ще занадто рано говорити”, ‒ сказав міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін телеканалу France 2.

“Ми виявили певну кількість елементів, через які ми можемо вважати, що досить швидко дізнаємося, хто відповідальний”, ‒ сказав урядовець.

Раніше джерела в службах безпеки повідомили, що спочатку підозри були спрямовані на лівих бойовиків або екологічних активістів, але жодних доказів поки немає.