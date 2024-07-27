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Politico: незабаром Байден може запропонувати обмеження недоторканості президента

Ймовірно, Байден схвалить обмеження строків повноважень суддів, етичний кодекс і конституційну поправку, що обмежує недоторканність президента.

Politico: незабаром Байден може запропонувати обмеження недоторканості президента
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у понеділок може оприлюднити пропозицію щодо радикального реформування Верховного суду Штатів та конституційну поправку, що обмежує недоторканність президента.

Про це пише Politico.

Йдеться про встановлення обмежень термінів повноважень для суддів і законодавчого кодексу етики. Ця пропозиція з’явилася на тлі того, що Байден дедалі більше критикує Верховний суд і його рішення, включно з рішеннями його консервативної більшості, які скасували федеральні права на аборти та заблокували суворіші правила володіння зброєю.

Імовірно, він також просуватиме поправку до конституції, яка обмежує імунітет для президентів та деяких інших посадових осіб. Це буде відповіддю на постанову суду по справі, порушеній проти колишннього президента Дональда Трампа, у якій йдеться, що президенти захищені від судового переслідування за «офіційні дії» під час перебування на посаді. 

Як повідомили у виданні, специфіка пропозиції залишається поки  незрозумілою і все ще може змінитися.

Встановлення обмежень термінів повноважень і прийняття етичного кодексу для Верховного Суду, ймовірно, вимагатиме прийняття закону. Очікується, що  Конгрес не розглядатиме це питання до кінця року. 

Поправку до Конституції буде ще важче прийняти, оскільки для цього потрібна  підтримка двох третин від обох палат Конгресу або з’їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих зборів штатів.

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