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КНДР відзначає свій "День перемоги" - 76 років із завершення Корейської війни

Кім Чен Ин заявив, що його режим будує "рай для народу".

КНДР відзначає свій "День перемоги" - 76 років із завершення Корейської війни
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

У Північній Кореї 27 липня святкують на державному рівні як "День перемоги" - ізольована диктаторська країна відзначає річницю підписання договору, що завершив Корейську війну.

Як пише Reuters, у КНДР відбулися численні масові заходи, а вождь Кім Чен Ин відвідав Вежу дружби у Пхеньяні, яка споруджена на честь китайських військ, що допомагали режиму боротися з демократичною Південною Кореєю. 

Під час виступу він заявив, що нинішнє покоління будує "рай для народу" на основі тієї ідеології, яка "була захищена кров'ю покоління переможців".

Договір від 27 липня 1953 року важко назвати переможним для КНДР - він лише зафіксував розділення півострова на дві майже рівні половини з двокілометровою демілітаризованою зоною посередині. У Південній Кореї цю дату практично ніяк не згадують і не відзначають. 

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