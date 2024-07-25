Хакери, яких підтримує КНДР, розвідують секретну інформацію, що стосується оборонної і атомної галузей

Великобританія, США і Південна Корея звинуватили групу хакерів, яких підтримує Північна Корея, у проведенні шпигунської кампанії з метою крадіжки секретної інформації, що стосується оборонної і атомної галузей, передає Sky News.

За даними Національного центру кібербезпеки Великобританії (NCSC), група Andariel зламала організації по всьому світу, намагаючись отримати конфіденційну технічну інформацію і дані про інтелектуальну власність.

Операційний директор NCSC Пол Чічестер заявив, що глобальна операція з кібершпигунства, яку розкрили сьогодні, "показує, на що готові піти суб'єкти, які спонсоруються КНДР, задля реалізації своїх військових та ядерних програм".

Агентство вважає, що Andariel є частиною третього бюро Генерального розвідувального управління КНДР, і шкідлива кібердіяльність угруповання є постійною загрозою для організацій критичної інфраструктури по всьому світу.

За даними NCSC, Andariel насамперед були націлені на оборонні, аерокосмічні, ядерні та машинобудівні організації. Також вони діяла проти медичної та енергетичної галузей.