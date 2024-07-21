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Російські хакери атакували українські Telegram-канали, — Держспецзв'язку

У відомстві рекомендують видалити бота FleepBot з адміністраторів Телеграм-каналів.

Російські хакери атакували українські Telegram-канали, — Держспецзв'язку
Фото: EPA/UPG

У Держспецзв'язку заявили про масову хакерську атаку на українські Телеграм-канали, які використовують сервіс автоматизації публікації постів FleepBot.

Про це у відомстві розповіли в неділю, 21 липня.

За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

Через це 21 липня зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot.

У відомстві рекомендують видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.

"Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням", — додають там.

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