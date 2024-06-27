У "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєвтру збитків

Почалося бета-тестування оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".
Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію.
Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які росія має заплатити.
"Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", – написав Федоров у телеграмі.
Також закликав долучатися до нього і подавати заяви до Реєстру через Дію, навіть якщо:
- житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і власник не подавав заяву на єВідновлення.
Після бета-тестування сервіс буде доступний для всіх.
- У травні на порталі Дія відкрили можливість подання заяви у міжнародний Реєстр збитків. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку. Тоді послуга була доступна для українців, які мають акт про пошкодження майна від місцевої влади.
- 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків.
- Докладно про нього та компенсації, на які можуть розраховувати українці, читайте в інтерв'ю з народним депутатом, головою профільного комітету Денисом Масловим: "Міжнародний Реєстр збитків від агресії РФ запрацював. Росія має заплатити за всю шкоду".
- Нещодавно міністр юстиції Денис Малюська на організованій LB.ua дискусії повідомив, що в майбутньому подати заяви на відшкодування зможуть не лише приватні громадяни, а і бізнес.