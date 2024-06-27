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У "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєвтру збитків

Зможуть подати заяву власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій без додаткових документів. 

У "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєвтру збитків
Фото: informator.ua

Почалося бета-тестування оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". 

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію.

Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які росія має заплатити. 

"Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", – написав Федоров у телеграмі. 

Також закликав долучатися до нього і подавати заяви до Реєстру через Дію, навіть якщо: 

  • житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій; 
  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
  • немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і власник не подавав заяву на єВідновлення. 

 Після бета-тестування сервіс буде доступний для всіх.

  • У травні на порталі Дія відкрили можливість подання заяви у міжнародний Реєстр збитків. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку. Тоді послуга була доступна для українців, які мають акт про пошкодження майна від місцевої влади.
  • 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків.
  • Докладно про нього та компенсації, на які можуть розраховувати українці, читайте в інтерв'ю з народним депутатом, головою профільного комітету Денисом Масловим: "Міжнародний Реєстр збитків від агресії РФ запрацював. Росія має заплатити за всю шкоду".
  • Нещодавно міністр юстиції Денис Малюська на організованій LB.ua дискусії повідомив, що в майбутньому подати заяви на відшкодування зможуть не лише приватні громадяни, а і бізнес.
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