У "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєвтру збитків

Зможуть подати заяву власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій без додаткових документів.

Почалося бета-тестування оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію.

Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які росія має заплатити.

"Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", – написав Федоров у телеграмі.

Також закликав долучатися до нього і подавати заяви до Реєстру через Дію, навіть якщо:

житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;

немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і власник не подавав заяву на єВідновлення.

Після бета-тестування сервіс буде доступний для всіх.