Найбільші музичні лейбли розпочали юридичну битву зі штучним інтелектом

Компанії подали позови проти ШІ-стартапів, звинувачуючи їх у крадіжці інтелектуальної власності.

Асоціація індустрії звукозапису, яка об'єднує найбільші музичні лейбли Сполучених Штатів, подала позови проти двох компаній-розробників штучних інтелектів, здатних генерувати музику.

Як пише The Guardian, провадження розпочато у Бостоні та Нью-Йорку, а відповідачами є стартапи Suno та Udio. Обидві компанії випустили додатки, які на запит користувача створюють музику на основі нейромереж. Suno навіть має партнерство із Microsoft.

Лейбли переконані, що ШІ не пишуть нову музику, а просто використовують фрагменти з ліцензованих творів. Вони вимагають визнати це крадіжкою інтелектуальної власності та просять суд стягнути з відповідачів 150 тисяч доларів за кожну використану оригінальну композицію.

Розробники запевняють, що нейромережі не копіюють чужі твори і натомість звинувачують лейбли у небажанні разом обговорювати розвиток музичних технологій.