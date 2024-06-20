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Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+"

У боті можуть отримати консультацію військові, військовозобов'язані та члени їхніх сімей.

Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+"
Бот "Армія+"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони запустило у телеграмі чат-бот у телеграмі "Армія+". 

Як повідомило міністерство, бот створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

 Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

"Тут ви можете отримати мінформацію щодо отримання УБД, проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу та інших прав і соціальних пільг військовозобов'язаних, військвих та членів сімей", – йдеться в описі бота. 

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Нещодавно у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. Він має таку саму силу, як і паперовий. Уповноважені органи перевірятимуть його чинність через сканування кьюар-коду. 

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