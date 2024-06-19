Генштаб задоволений темпами мобілізації. Якщо вони збережуться до кінця літа, говоритимемо про демобілізацію, – Костенко

Нардеп з фракції “Голос”, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі "Українській правді" сказав, що Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації, – ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься”, – сказав Костенко.

За його словами, треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа.

"Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати та вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", – зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.