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Генштаб задоволений темпами мобілізації. Якщо вони збережуться до кінця літа, говоритимемо про демобілізацію, – Костенко

За словами секретаря профільного парламентського комітету, наразі темп мобілізації навіть перевищує очікування Генштабу.

Генштаб задоволений темпами мобілізації. Якщо вони збережуться до кінця літа, говоритимемо про демобілізацію, – Костенко
Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО
Фото: Макс Требухов

Нардеп з фракції “Голос”, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі "Українській правді" сказав, що Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. 

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації, – ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься”, – сказав Костенко.

За його словами, треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа. 

"Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати та вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", – зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

  • Минулого тижня голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич у інтерв'ю BBC Україна сказав, що ініціатива виключити з мобілізаційного законопроєкту норму про демобілізацію походила від головнокомандувача Олександра Сирського і міністра оборони Рустема Умєрова: "коли законопроект розроблявся в 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття – вже зовсім інша ситуація".
  • 9 квітня з'ясувалося, що з тексту мобілізаційного законопроєкту виключили питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. 
  • Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.
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