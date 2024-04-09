Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт

Питання демобілізації і ротації бійців виключили із законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Підтверджую те, що комітет після проведення консультацій з головнокомандуючим, погодився врахувати пропозицію головнокомандуючого. Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями", - написав Федієнко у своєму телеграм-каналі.

Депутат оприлюднив лист Головкома ЗСУ Олександра Сирського до глави Міноборони Рустема Умєрова, а також звернення Умєрова до Кабміну і витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня, які стосуються питань демобілізації і ротації.

Сирський звернувся до Умєрова з клопотанням винести питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців в окремий законопроєкт.

Фото: Telegram/Олександр Федієнко Клопотання Головкома ЗСУ Олександра Сирського

Міністр, у свою чергу, передав Кабміну прохання Головкома, а уряд підтримав пропозицію Міноборони винести демобілізацію і ротацію окремим законопроєктом у сесійну залу.

Фото: Telegram/Олександр Федієнко Звернення міністра оборони Рустема Умєрова до Кабміну щодо демобілізації і ротації

Фото: Telegram/Олександр Федієнко Витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня 2024 року щодо питання демобілізації

Увечері 9 квітня оборонний комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Члени комітету проголосували за те, аби відправити документ на розгляд парламенту (13 "за", утримались 5). Як додав Федієнко, "вже депутати у залі будуть далі визначати подальшу долю ЗП та його окремих статтей".

Закон про мобілізацію