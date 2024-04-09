Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт

Питання демобілізації і ротації бійців виключили із законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
"Підтверджую те, що комітет після проведення консультацій з головнокомандуючим, погодився врахувати пропозицію головнокомандуючого. Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями", - написав Федієнко у своєму телеграм-каналі.
Депутат оприлюднив лист Головкома ЗСУ Олександра Сирського до глави Міноборони Рустема Умєрова, а також звернення Умєрова до Кабміну і витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня, які стосуються питань демобілізації і ротації.
Сирський звернувся до Умєрова з клопотанням винести питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців в окремий законопроєкт.
Міністр, у свою чергу, передав Кабміну прохання Головкома, а уряд підтримав пропозицію Міноборони винести демобілізацію і ротацію окремим законопроєктом у сесійну залу.
Увечері 9 квітня оборонний комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Члени комітету проголосували за те, аби відправити документ на розгляд парламенту (13 "за", утримались 5). Як додав Федієнко, "вже депутати у залі будуть далі визначати подальшу долю ЗП та його окремих статтей".
Закон про мобілізацію
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували орієнтовно 4 тисячі правок до дискусійного документу. Що пропонують члени комітету з нацбезпеки до другого читання та які шанси закону на голосування в цілому — читайте в матеріалі "Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?".
- 29 березня Комітет Ради з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Планується, що парламент розгляне законопроєкт у другому читанні на початку квітня.
- Минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію має бути проголосований парламентом найближчими днями.
- Тим часом 2 квітня Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року.