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Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт

Кабмін має розробити такий проєкт закону.

Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Українська армія
Фото: dnepr.express

Питання демобілізації і ротації бійців виключили із законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Підтверджую те, що комітет після проведення консультацій з головнокомандуючим, погодився врахувати пропозицію головнокомандуючого. Уряд зобовʼязаний  внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями", - написав Федієнко у своєму телеграм-каналі.

Депутат оприлюднив лист Головкома ЗСУ Олександра Сирського до глави Міноборони Рустема Умєрова, а також звернення Умєрова до Кабміну і витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня, які стосуються питань демобілізації і ротації.

Сирський звернувся до Умєрова з клопотанням винести питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців в окремий законопроєкт.

Клопотання Головкома ЗСУ Олександра Сирського
Фото: Telegram/Олександр Федієнко
Клопотання Головкома ЗСУ Олександра Сирського

Міністр, у свою чергу, передав Кабміну прохання Головкома, а уряд підтримав пропозицію Міноборони винести демобілізацію і ротацію окремим законопроєктом у сесійну залу. 

Звернення міністра оборони Рустема Умєрова до Кабміну щодо демобілізації і ротації
Фото: Telegram/Олександр Федієнко
Звернення міністра оборони Рустема Умєрова до Кабміну щодо демобілізації і ротації

Витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня 2024 року щодо питання демобілізації
Фото: Telegram/Олександр Федієнко
Витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня 2024 року щодо питання демобілізації

Увечері 9 квітня оборонний комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Члени комітету проголосували за те, аби відправити документ на розгляд парламенту (13 "за", утримались 5). Як додав Федієнко, "вже депутати у залі будуть далі  визначати подальшу долю ЗП та його окремих статтей".

Закон про мобілізацію

  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували орієнтовно 4 тисячі правок до дискусійного документу. Що пропонують члени комітету з нацбезпеки до другого читання та які шанси закону на голосування в цілому — читайте в матеріалі "Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?".
  • 29 березня Комітет Ради з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Планується, що парламент розгляне законопроєкт у другому читанні на початку квітня.
  • Минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію має бути проголосований парламентом найближчими днями.
  • Тим часом 2 квітня Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року.
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