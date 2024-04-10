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Бійці спецпідрозділу "ОМЕГА" закидали гранатами підвали з окупантами

Залишки російських військових знищили зі стрілецької зброї.

Бійці спецпідрозділу "ОМЕГА" закидали гранатами підвали з окупантами
Фото: Центр спецпризначення НГУ "Омега"

На Запорізькому напрямку бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" під час нічного полювання знищили ворога, який переховувався у підвальному приміщенні будівлі.

Про це повідомляє Центр спецпризначення НГУ "Омега".

"У одному з населених пунктів росіяни зайняли підвальні приміщення вщент зруйнованої будівлі. На відпрацювання вирушила бойова група спецпідрозділу "ОМЕГА".

"Ворог не очікував що наші хлопці зухвало підійдуть впритул. Завдяки чітким та злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки "омегівці", наблизившись впритул, закидали підвальні приміщення будівлі гранатами, залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, була знищена зі стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

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