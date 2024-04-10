Окупанти привласнюють житло українців на ТОТ

Російські окупанти почали на власний розсуд розпоряджатися майном українців, які вимушені були втікати із захоплених територій.

Самовільне привласнення житла росіяни називають "націоналізацією" і почали заселяти у покинуті українцями квартири російських військових або цивільних, які приїхали у міста працювати, – повідомляє Центр національного спротиву.

"Нещодавно так звана народна рада лнр ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам. А ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань", — зазначають у ЦНС.

В окупованому Маріуполі росіяни видали "розпорядження" про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків та почали обхід житла.

Якщо власників житла не виявляють, то такі квартири заносять до окремих списків. Така ж практира незаконного заволодіння квартирами з'явилася і на ТОТ Запоріжжя. Ба більше, окупанти не соромляться забирати квартири і у тих мешканців ТОТ, яких вони депортували до РФ.