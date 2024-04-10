На Львівщині викрили ділків, які обікрали чоловіків, охочих нелегально виїхати за кордон

Організували схему двоє місцевих мешканців. Також до "справи" були причетними правоохоронець, військовослужбовець та син судді з сусідньої області.

У Львівській області викрили організовану групу, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. До складу групи увійшли двоє місцевих мешканців-організаторів, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Наприкінці грудня до них звернулися двоє охочих потрапити до Європи. Фігуранти пообіцяли "клієнтам" внести їх, як волонтерів, до системи "Шлях", що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість такої "послуги" становила 15 тис. доларів США.

Проте насправді зловмисники підробили ці документи. Знаючи що "клієнти" планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз. 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи "Шлях" і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

"Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – розповіли у ДБР.

Фото: ДБР Затримання вимагачів

Фото: ДБР Затримали вимагачів на гарячому

Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки відправлять у зону бойових дій. Фальшиві "працівники ТЦК" повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тис. доларів США.

Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.

П’ятьом особам вже повідомили про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Двом організаторам також повідомили про підозру у шахрайстві. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5 і 1,3 млн грн, для решти фігурантів – близько 500 тис. грн.