Через російський удар по критичній інфраструктурі зникло електропостачання у Херсонському районі

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Через російський удар по критичній інфраструктурі півдня країни зникло електропостачання у Херсонському районі, повідомив Олександр Прокудін.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі.

Людей просять не вмикати одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Також повітряну тривогу, зокрема для півдня країни, оголошували сьогодні зранку.