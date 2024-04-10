Ворог протягом доби здійснив 30 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щонайменше 1 загибла і 1 поранений

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 30 обстрілів (133 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Лісківщина – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
- Прогрес – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.
- Карповичі – 2 обстріли: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
- Семенівка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 18 вибухів, ймовірно РСЗВ. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, 1 отримала поранення та пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури, 7 приватних будинків.
- Янжулівка – 2 обстріли: 16 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
- Єліне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
- Михальчина Слобода – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область
Сумський район:
- Біловоди – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
- Басівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
- Павлівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
- Новоіванівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
- Волфине – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
- Іскрисківщина – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
Охтирський район:
- Климентове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар.
- Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Шосткинський район:
- Фотовиж – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
- Прогрес – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
- Хлібороб – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
- Бачівськ – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
- Голубівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".