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Ворог протягом доби здійснив 30 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щонайменше 1 загибла і 1 поранений

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Ворог протягом доби здійснив 30 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щонайменше 1 загибла і 1 поранений
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 30 обстрілів (133 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

  • Лісківщина – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. 
  • Прогрес – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія. 
  • Карповичі – 2 обстріли: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. 
  • Семенівка – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 18 вибухів, ймовірно РСЗВ. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа, 1 отримала поранення та пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури, 7 приватних будинків.
  • Янжулівка – 2 обстріли: 16 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Сновська громада:

  • Єліне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

  • Михальчина Слобода – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область  

Сумський район: 

  • Біловоди – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Басівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 
  • Павлівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. 
  • Новоіванівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
  • Волфине – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
  • Іскрисківщина – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.

Охтирський район: 

  • Климентове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. 
  • Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Шосткинський район:

  • Фотовиж – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Прогрес – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
  • Хлібороб – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Бачівськ – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Голубівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

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