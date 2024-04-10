У Криму впав вертоліт росіян Ка-27, - ВМС ЗСУ

У Криму впав російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.
За уточненими даними, причина падіння з'ясовується.
Плетенчук уточнив, що Ка-27 "вибухнув", але причини цього поки що не встановили. Тобто – не факт, що його збили.
"Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу", – сказав він.
Плетенчук уточнив, що гелікоптер впав неподалік від селища Чорноморського (Євпаторійський район), після чого росіяни розгорнули пошукову операцію. Доля екіпажу невідома.
- Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх. За даними Генштабу, станом на сьогодні збито 325 ворожих гелікоптерів.