У Криму впав вертоліт росіян Ка-27, - ВМС ЗСУ

Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, а також атакувати їх.

У Криму впав російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.

За уточненими даними, причина падіння з'ясовується.

Плетенчук уточнив, що Ка-27 "вибухнув", але причини цього поки що не встановили. Тобто – не факт, що його збили.

"Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу", – сказав він.

Плетенчук уточнив, що гелікоптер впав неподалік від селища Чорноморського (Євпаторійський район), після чого росіяни розгорнули пошукову операцію. Доля екіпажу невідома.