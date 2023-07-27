Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Візія нової країни
Візія нової країни
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія посилилася на півдні України новими вертольотами Ка-52 та протитанковими ракетами, – Міноборони Великої Британії

Модифікація Ка-52М має поліпшені ударні характеристики. Схоже, що ворог посилився принаймні невеликою кількістю цих вертольотів. 

Росія посилилася на півдні України новими вертольотами Ка-52 та протитанковими ракетами, – Міноборони Великої Британії
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/NGUmainpage

Одним із найвпливовіших видів озброєння окупантів у Запорізькій області, де триває український наступ, є ударний вертоліт Ка-52. Від початку повномастабного вторгнення росіяни втратили близько 40 таких гелікоптерів, але вони встигли завдати Україні великих збитків.

А зараз вони, схоже, посилилися новими модифікаціями цих вертольотів. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter. 

"Останніми місяцями Росія, швидше за все, збільшила сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М – сильно модифікованого вертольота, на основі російського досвіду в Сирії. Доказом використання варіанту М в Україні є фото, опубліковані в соцмережах, на яких екіпаж стояв біля нового борту та дякував доброзичливцям за моральну допомогу", – повідомили в МО. 

Ще одним ключовим вдосконаленням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко використали можливості для запуску цієї зброї за межі радіусу дії української ППО.

Ракета LMUR – це так званий виріб 305 – ракета повітря-поверхня, що запускається з вертольотів. 

Модифікацію Ка-52М росіяни презентували в 2021, писав Defence Express. Основними оновленнями цієї модифікації стали ракети, прицільна система, бортова система звʼязку і система управління вогнем. Також оновлено шасі, освітлення та інші характеристики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies