Росія посилилася на півдні України новими вертольотами Ка-52 та протитанковими ракетами, – Міноборони Великої Британії

Одним із найвпливовіших видів озброєння окупантів у Запорізькій області, де триває український наступ, є ударний вертоліт Ка-52. Від початку повномастабного вторгнення росіяни втратили близько 40 таких гелікоптерів, але вони встигли завдати Україні великих збитків.

А зараз вони, схоже, посилилися новими модифікаціями цих вертольотів. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter.

"Останніми місяцями Росія, швидше за все, збільшила сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М – сильно модифікованого вертольота, на основі російського досвіду в Сирії. Доказом використання варіанту М в Україні є фото, опубліковані в соцмережах, на яких екіпаж стояв біля нового борту та дякував доброзичливцям за моральну допомогу", – повідомили в МО.

Ще одним ключовим вдосконаленням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко використали можливості для запуску цієї зброї за межі радіусу дії української ППО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yRWgpdNeE3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2023

Ракета LMUR – це так званий виріб 305 – ракета повітря-поверхня, що запускається з вертольотів.

Модифікацію Ка-52М росіяни презентували в 2021, писав Defence Express. Основними оновленнями цієї модифікації стали ракети, прицільна система, бортова система звʼязку і система управління вогнем. Також оновлено шасі, освітлення та інші характеристики.