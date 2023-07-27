За минулу добу ЗСУ знищили ще 590 російських окупантів і 40 крилатих ракет

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 244 270 військових.

Про це повідомляє Геннштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 244270 (+590) осіб ліквідовано

танків – 4186 (+9)

бойових броньованих машин – 8147 (+11)

артилерійських систем – 4745 (+18)

РСЗВ – 698 (+0)

засоби ППО – 457 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3)

крилаті ракети – 1347 (+40)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18)

спеціальна техніка – 708 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох – по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.