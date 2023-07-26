Російська армія за день 14 разів обстрілювала Сумщину

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині було зафіксовано 96 вибухів.

Сьогодні російських обстрілів зазнали 10 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській та Зноб-Новгородській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини, внаслідок чого було зафіксовано 96 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з гранатомету та мінометів.

Новослобідську, Краснопільську та Зноб-Новгородську громади обстріляли з мінометів.

Крім того, Великописарівську та Есманську громади обстріляли з гранатометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Донеччину. Один цивільний загинув, шестеро - поранені.