Окупанти обстріляли Донеччину: один цивільний загинув, шестеро - поранені

Російські окупанти сьогодні, 26 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, ворог об 11:10 ударив по Залізному. Через влучання в приватний будинок було поранено 71-річну жінку, а її 45-річний син загинув на місці від отриманих травм.

Також приблизно о 12:00 окупанти обстріляли село Васюківка Бахмутського району та Красногорівку. У першому населеному пункті було поранено 35-річного чоловіка, якого доправили до лікарні з осколковим пораненням. Він перебуває в комі. Також госпіталізували 21-річного хлопця.

Вже вдень росіяни били по Торецьку, внаслідок чого численні поранення отримала місцева жінка 70 років та чоловік 43 років.

О 17:15 противник обстріляв село Соловйове, після влучання у приватний будинок було поранено 62-річну жінку.

За попередніми даними прокуратури, усі населені пункти росіяни обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, що за вівторок, 25 липня росіяни вбили двох жителів Донецької області.