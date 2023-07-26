Голові Державної судової адміністрації Сальнікову повідомили про підозру в підбурюванні до надання хабаря

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначаєхться, що 24 липня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману голові Державної судової адміністрації України. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу.

На сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА отримав від фізичної особи 7,5 тис. доларів США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

У подальшому голова ДСА повідомив, що питання "вирішується", і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Затримку у прийнятті рішення пояснював "об’єктивними причинами".

"Після викриття колишнього голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі", - зазначили в САП.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 24 липня голову ДСА викрили на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду. Того ж дня у нього було проведено обшуки.

У травні правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів. Напередодні правоохоронці викрили підозрюваних – голові ВС передавали гроші в обмін на рішення на користь Костянтина Жеваго.

Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.