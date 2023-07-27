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Ціна швидкості – це людські життя, – Тарас Чмут про “недостатню швидість” конрнаступу

Головне, що Україна наступає, а не відступає, а темп – це питання дискусійне.

Ціна швидкості – це людські життя, – Тарас Чмут про “недостатню швидість” конрнаступу
Фото: Донецька обр ТрО

Волонтер, голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут не вважає правильним оцінювати успіх наступу Сил оборони його швидкістю, оскільки швидкість дорівнює більшій кількості втрачених людських життів. 

Про це він розповів у інтерв’ю BBC. 

Тарас Чмут відповів на питання, чого зараз не вистачає Силам оборони для того, щоб хід наступу можна було оцінювати більш однозначно у бік успішності.

“А що таке успішність операції? Швидкість? То давайте закидаємо людьми і буде швидкість. У всього є своя ціна. Ціна швидкості – це людські життя. Чи готові ми пожертвувати 50 тисячами наших чоловіків і жінок для того, щоб хтось в телевізорі подивився на швидкість зміни ліній на карті? От тому є, як є”, – сказав Тарас Чмут.

Він зазначив, що є та швидкість, яку Збройні сили можуть собі дозволити тими силами і засобами, які в них є. 

“При цьому було б у нас зараз 100 «абрамсів» – нічого б не змінилося. Є позиції, які в принципі потрібні для війни, незалежно від того, наступаєте ви чи оборонятись. І це все Україна плюс-мінус єдиним голосом називає – це боєприпаси, бронетехніка, авіація. Це три кити, які нам потрібні з точки зору західної допомоги або закупівель”, – наголосив волонтер.

Він додав, що армії в цілому потрібні люди, з ними вже проблеми

“Нам треба мотивовані, здорові й навчені люди. І ми розуміємо, що match (перетин) цих трьох позицій – це, скоріше за все, економічно успішна людина, яка створює економіку в країні, приносить додану вартість. І коли ми її забираємо в армію, то ми не просто отримуємо мінус один з економіки, це мінус два, бо вона в армії споживатиме ресурс.А війни ведуться економіками. І тут складна дилема: що важливіше, війна чи економіка? Економіка для війни чи війна для економіки?” – ставить питання голова фонду “Повернись живим”.

Також Тарас Чмут прокоментував велику кількість публікацій західної преси присвячені тому, що український наступ захлинувся, і такого ніхто не очікував. Він зазначив, що кожен інтерпретує наступ так, як йому подобається. Головне, що Україна наступає, а не відступає, а темп – це питання дискусійне. 

Нагадаємо, нещодавно посол у Німеччині повідомив, що в керівництві бундесвера немає зауважень щодо наступу ЗСУ. Останніми днями документ Бундесверу під грифом "таємно", який цитує таблоїд Bild, став темою обговорення в німецьких і українських ЗМІ. В ньому міститься начебто критика на адресу деяких тактик ЗСУ.  Чимало німецьких експертів вже розкритикували цей документ.

Раніше посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, коментуючи український контрнаступ наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій шкідливі в такій ситуації.

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