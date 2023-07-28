Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Візія нової країни
Візія нової країни
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
ГоловнаСуспільствоВійна

Справу проти Шарія та ексочільника поліції Вінницької області, який його найняв для завдань ФСБ, передали до суду

Колишній шеф вінницької обласної поліції з 2018 року, будучи в Криму, працював на ФСБ. Для виконання завдань ворожої спецслужби він найняв блогера. 

Фото: Офіс генпрокурора

Справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього очільника поліції Вінницької області, який його найняв для роботи на ФСБ РФ, відправили до суду.

Слідство встановило, що колишній голова обласної поліції, перебуваючи в Криму, з 2018 року співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надав своєму куратору дані про українських політиків, голів підприємств, власників Інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України, повідомили в Офісі генпрокурора

"Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи", – зазначили в повідомленні.

Згодом цей екскерівник вінницької обласної поліції залучив до співпраці Шарія, і він погодився виконувати завдання ФСБ. Шарій з 2019 року живе в Іспанії, звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

"Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту", – зазначили в Офісі генпрокурора. 

Обидвох звинувачують в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України). 

Підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та за змовою групи осіб Шарій отримав на початку липня. До того він з 2021 уже мав підозри за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies