Головне за день. Четвер, 27 липня

30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, продовження воєнного стану та загальної мобілізації, відставка міністра культури Ткаченка, перехід ПЦУ на новоюліанський календар. Яким запам’ятається 519-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 липня – в нашій новині.

Українські захисники звільнили від російських загарбників село Старомайорське Донецької області.

Відеозвернення бійців з'явилося на сторінках Президента Володимира Зеленського у соцмережах.

Населений пункт визволили 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою територіальної оборони "Арей".

Парламент продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 листопада.

Верховна Рада також відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Рішення підтримав 321 депутат. Для порівняння, за призначення Ткаченка міністром в 2020 голосували 263 парламентарі.

Подробиці – в новині.

Учора, 26 липня, в Києві пройшла презентація проєкту «Нова країна», який LB.ua реалізує спільно з компанією «EFI group».

Проєкт присвячений всім аспектам побудови України після Перемоги - від відновлення людського потенціалу до розвитку інноваційних економічних проєктів.

Ключовою частиною презентації стала панельна дискусія під назвою: «Нова країна - нове майбутнє». Участь у ній узяли Андрій Пишний, голова НБУ; Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента; Роман Ващук, бізнес-омбудсман України; Ігор Ліскі, EFI group; Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи; Євген Глібовицький, засновник компанії «Pro.mova”, член Нестерівськоі групи.

Модераторкою панелі була Соня Кошкіна, шеф-редакторка LB.ua.

Подробиці і світлині – в нашій новині.

Законопроєкт про відновлення декларування для чиновників сьогодні пройшов перше читання.

Документ передбачає, що посадовці (крім військових і аналогічних посад у секторі оборони) мають подати раніше не подані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом.

Докладніше – в новині.

Рада позбавила мандата народного депутата Верховної Ради (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова.

Нагадаємо, напередодні у нардепа Арістова провели обшук у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”. Служба безпеки перевіряє, з ким контактував депутат у період перебування за кордоном.

Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар.

Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.

Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!