На узбережжя Одещини шторм знову виніс морську міну

На узбережжя Одеської області шторм знову виніс морську міну.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук.

За його словами, вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС ЗС України.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області через шторм зросла мінна небезпека. Вранці біля одного з пляжів розірвалися дві міни. Згодом у тому ж районі самовільно спрацювала ще одна. Опісля уже четверта міна вибухнула неподалік від Одеси.

Укргідрометцентр попереджав, що 27 липня по всій території України, крім південного сходу, очікувалися грози, місцями шквали 15-20 м/с.