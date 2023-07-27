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На узбережжя Одещини шторм знову виніс морську міну

Її контрольовано знищили фахівці.

На узбережжя Одещини шторм знову виніс морську міну
Фото: Пресслужба ДСНСУ

На узбережжя Одеської області шторм знову виніс морську міну.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук.

За його словами, вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, напередодні в Одеській області через шторм зросла мінна небезпека. Вранці біля одного з пляжів розірвалися дві міни. Згодом у тому ж районі самовільно спрацювала ще одна. Опісля уже четверта міна вибухнула неподалік від Одеси. 

Укргідрометцентр попереджав, що 27 липня по всій території України, крім південного сходу, очікувалися грози, місцями шквали 15-20 м/с.

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