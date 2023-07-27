Контрнаступ України посилюється після місяців повільного просування на полі бою, - CNN

Після двох місяців наполегливо повільного прогресу на полі бою Україна розгортає додаткові війська на південному фронті. Тим самим Україна нарощує темпи свого наступу.

Про це повідомляє CNN.

Двоє американських чиновників заявили CNN, що Україна направила більше сил на південний схід країни. Це свідчить про те, що Україна виявила потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Одна із офіційних осіб США зазначила, що українські військові отримали велику кількість навчених військ, деякі з яких були оснащені більш потужною західною зброєю.

Наступальні українські дії прорвали деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи підійшли, щоб скористатися цією можливістю.

"На Запорізькому фронті почалася друга хвиля контрнаступу", - наводить CNN коментар представника російської окупаційної адміністрації в регіоні Володимира Рогова. Він додав, що ЗСУ вдалося прорватися “в результаті кількох хвиль атаки понад 100 одиницями бронетехніки”.

Водночас українські військові не стали детально коментувати ситуацію в цьому районі, але зазначили, що наступальні дії на південному фронті “поступово просуваються”.

Українська 47 ОМБр підтвердила CNN, що просувається вперед: “Піхота наступає. Артилерійські прикриття. Екіпажі “Бредлі” знищують ворожу піхоту та її техніку”.

Нагадаємо, як заявив посол України в ФРН Олексій Макеєв, у керівництві німецького військового відомства немає зауважень щодо того, як українські воїни боронять свою землю та звільняють тимчасово окуповані російськими загарбниками території.