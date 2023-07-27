USAID і Мінвідновлення співпрацюватимуть над розвитком експортної інфраструктури України

Глава проєкту Агентства USAID "Економічна підтримка України" Тімоті Мадіган і віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Це дасть змогу USAID ERA брати участь у проєктах зі збільшення експортного потенціалу України, зокрема, через розвиток інфраструктури експортної логістики. Американські партнери нададуть також підтримку у відбудові критичної інфраструктури окремих громад.

Співпраця з USAID дозволить Україні прискорити ряд проєктів з розвитку логістики на західних кордонах та на Дунаї і залучати додаткове фінансування міжнародних фінансових організацій на відповідні проєкти.

Загальний обсяг фінансування проєкту становить $130 мільйонів.

Крім цього, Меморандум про співпрацю з проєктом USAID ERA уклали Адміністрація морських портів України та Ренійський морський торговельний порт.

У міністерстві зазначили, що Сполучені Штати підтримають проєкти, які збільшують український експорт, зокрема ті, які направлені на забезпечення морських портів України обслуговуючим флотом, обладнанням та інфраструктурою, необхідною для збільшення вантажоперевалки в українських портах.

Нагадаємо, стало відомо, що Єврокомісія не має грошей і чіткого бачення як допомогти Україні фінансувати додаткові транспортні витрати на експорт зерна після зриву Росією Чорноморської зернової угоди. Українська сторона звернулася до ЄК із проханням збільшити пропускну спроможність "шляхів солідарності" на 1–1,5 млн тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема, до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Тим часом Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами і зауважив, що сусідам України доведеться докласти більше зусиль, щоб допомогти вивозити продукцію з чорноморських портів.