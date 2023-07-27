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Американські розслідувачі K2 Integrity долучаться до стягнення з РФ $5 млрд компенсації за активи “Нафтогазу” у Криму

Розслідувачі допоможуть знайти російські комерційні активи для примусового стягнення компенсації.

Американські розслідувачі K2 Integrity долучаться до стягнення з РФ $5 млрд компенсації за активи “Нафтогазу” у Криму
Фото: Facebook/Група Нафтогаз

Провідна міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP, яка виступає юридичним радником Групи Нафтогаз, залучить послуги американської розслідувальної компанії K2 Integrity, аби виконати рішення Гаазького трибуналу про $5 млрд у кримській справі. 

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час робочого візиту у Вашингтоні. 

“Команда K2 допоможе здійснити пошук російських комерційних активів, на основі якого ми плануватимемо подальшу стратегію примусового стягнення з Росії компенсації”, – сказав Олексій Чернишов. 

Він висловив впевненість, що шлях, який проходить “Нафтогаз”, стане прикладом для інших компаній, постраждалих від російської агресії. 

Нагадаємо, у червні Нафтогаз подав до суду в США для стягнення 5 млрд доларів з Росії за активи в Криму. Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу в Гаазі від 12 квітня 2023 року. 

19 квітня 2023 року провідна міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з росії зазначеної компенсації. 

Також нагадаємо, що в лютому 2019 року Арбітражний трибунал у Гаазі визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та також визнав, що РФ незаконно експропріювала активи "Нафтогазу" у Криму.

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