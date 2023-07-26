Компанія “Укрзалізниця” представила проєкт нового міжнародного квитка, з якого прибрали російську мову.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Ось новий електронний міжнародний квиток Укрзалізниці, який зараз на узгодженні у наших міжнародних партнерів-залізниць. Українською та англійською”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. Очікується, що до кінця 2023 року буде ще низка формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т.п.

В компанії зауважили, що, хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, “Укрзалізниця” прискорює хід подій – і вже зараз прибрала залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, яку хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка.

Раніше Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе.