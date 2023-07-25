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єВідновлення: виплати погоджені 3772 заявникам

Найбільше заяв опрацювали у Київській та Харківській областях.

єВідновлення: виплати погоджені 3772 заявникам
Фото: Макс Требухов

В Україні триває нарахування та виплата компенсацій власникам пошкодженого житла, наразі виплати погоджені 3772 заявникам.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк, інформує РБК-Україна.

"Станом на 24 липня маємо 3 772 заяви, за якими погоджено виплату компенсацій на ремонт житла. Загальна сума складає 304,1 млн грн та постійно збільшується у процесі подальшого розгляду заяв", - повідомила вона.

Шуляк додала, що погоджені виплати є загальною сумою коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників.

"Зараз зареєстровано 29 486 заяв, з яких 7 613 вже очікує обробки, а 14 105 потребують доопрацювання. Загалом над розглядом заяв працюють 518 комісій. Найбільше заяв опрацювали у Київській та Харківській областях", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що це лише перший етап виплати компенсацій за програмою "єВідновлення", яка стосується власників пошкодженого житла. Наразі розпочалося тестування другої черги, коли компенсацію мають отримати українці, житло яких повністю знищене.

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Нагадаємо, що Кабмін на засіданні 25 липня виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще 3,5 млрд грн. Кошти отримають громади Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. 

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