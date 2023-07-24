Майже 25 тисяч грн за лавки і 400 тисяч за "Палац принцеси" - у деокупованій Руській Лозові на Харківщині відбудовують сільраду

У деокупованій торік Руській Лозовій, що на Харківщині, планують відновити приміщення сільської ради за 82,2 млн грн.

Харківський антикорупційний центр повідомляє, що переплати в тендері становитимуть мільйони гривень. Тендер виграла фірма "Будівельна компанія “Промтекс”, яка раніше отримала підряд на ремонт Ізюмської міськради.

Так, як з'ясували в ХАЦ за підсумками аналізу даних із сайту “Prozorro”, біля будівлі сільради хочуть встановити паркові лави по 24 700 гривень за одиницю, що на 5000 гривень дорожче, ніж в Ізюмі.

Дверні металопластикові блоки вартують понад 11 000 гривень за квадратний метр. А відповідно до нещодавньої аналітики центру, ринковою є вартість 8000 гривень за квадратний метр для дверного блоку.

Також у півтора разу завищені ціни на фундаментні блоки. Також, як і в Ізюмі, у Руській Лозові до сільради планують замовляти вітражі на вікна. Сума комплекту становить 3,4 млн грн, а вартість квадратного метра - понад 25 000 гривень.

Будівельні суму, до прикладу, підрядник планує купувати суміш CR66 по 113,28 грн за кг (в Ізюмі він заклав ціну на рівні 151 грн за кілограм), тоді як насайті виробника така суміш коштує 86,5 гривень. Морозостійку бітумно-масляну мастику в магазинах можна придбати в середньому 50-60 гривень за кілограм, у кошторисі на це передбачено 133 гривні за кілограм.

Портландцемент М 400 у підрядника коштує майже 9000 гривень за тонну, у магазинах його вартість - 4000-5000 гривень за тонну.

За одну велостоянку на 8 місць підрядник хоче заплатити понад 19 000 гривень. При цьому в інтернет-магазинах є варіанти вдвічі дешевші, а у Новомосковську Дніпропетровської області придбали дві велопарковки на 9 місць по 14 000 гривень.

Твердопаливний Marten comfort mc-40 планують придбати за 120 000 грн. На сайті виробника він коштує 61 000 грн.

Також для сільради передбачено коштовне обладнання для оздоблення будівлі та дитячого майданчика. Наприклад, комплекс “Палац принцеси” за 400 000 гривень. В інтернеті є такий же, щоправда, удвічі дешевший. Є також у кошторисі для Руської Лозової і гойдалка-автомобіль за 67 000 грн.

Фото: ХАЦ

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. А районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень.