ZEN.COM: швидкі перекази по всьому світу та безліч платіжних операцій у 29 валютах

Ще нещодавно українцю потрібно було кілька рахунків у банках для здійснення операцій у різних валютах. Із ZEN.COM така потреба відпала. Європейська компанія пропонує універсальний платіжний інструмент — мультивалютний рахунок, що дозволяє зберігати, переказувати гроші у 29 валютах, а також змінювати валюту прямо у застосунку, платити за товари та послуги у валюті без комісії за конвертацію. 250 тисяч користувачів з Європи оцінили можливості сервісів ZEN.COM. Сьогодні українцям пропонують до них приєднатися.
Що ще потрібно знати про ZEN.COM
ZEN.COM — це мобільний застосунок, який просто встановити. Далі слід пройти реєстрацію. На ім'я користувача відкривається мультивалютний рахунок та надається доступ до платіжних операцій:
● надсилайте та отримуйте гроші з будь-якої країни світу у гривні та у валюті без обмежень;
● надсилайте гроші з Європи через сервіс PrivatMoney безкоштовно протягом 3 місяців після запуску ZEN.COM в Україні;
● купуйте валюту за вигідним курсом у застосунку;
● поповнюйте свої та чужі картки платіжної системи Mastercard;
● здійснюйте шопінг в магазинах по всьому світу;
● отримайте кешбек під час купівлі товарів у магазинах партнерів проекту ZEN.COM.
Усі операції доступні у гривні та одній з 29 доступних валют. Це важливо для людей, які часто переказують гроші за кордон чи отримують перекази, оскільки ZEN.COM дозволяє не озиратися на обмеження воєнного стану. Нагадаємо, що з 05 жовтня 2022 року накладено заборону НБУ на перекази приватних осіб з гривневих карток на валютні рахунки іноземних банків. Також перекази з валютних карток доступні лише у розмірі 100 тис. грн на місяць.
Карта Mastercard до мультивалютного рахунку
Щоб забезпечити дієздатність мультивалютного рахунку, він супроводжується карткою Mastercard. Вибрати можна один із двох варіантів:
● Віртуальна карта працює з електронними гаманцями Pay від Google, Apple Pay, Garmin, Xiaomi Pay.
● Фізична карта підходить тим, хто звик до традиційних способів розрахунку.
Mastercard ZEN.COM дає змогу знімати гроші у банкоматі за кордоном без комісії у рамках тарифного плану.
Поповнити рахунок ZEN.COM легко
Щоб завжди зберігати платоспроможність картки Mastercard ZEN.COM та мультивалютного рахунку, потрібно поповнювати рахунок. Зробити це легко:
● Готівкою — через Paysafecash або Planet Cash;
● Безготівкове поповнення — з банківських карток, переказом чи з електронного гаманця.
Ще раз про переваги ZEN.COM
Зареєстровані користувачі мають можливість виконувати:
● перекази, розрахунки, обмін валют — у мобільному застосунку;
● зберігання коштів, платежі в 29 валютах світу;
● відсутність прихованих комісій;
● вигідні тарифні плани.
Роботу проекту ZEN.COM в Україні забезпечують PrivatBank, Mastercard і Visa. Більше інформації ви знайдете на веб-сайті zen.com.