ZEN.COM: швидкі перекази по всьому світу та безліч платіжних операцій у 29 валютах

Ще нещодавно українцю потрібно було кілька рахунків у банках для здійснення операцій у різних валютах. Із ZEN.COM така потреба відпала. Європейська компанія пропонує універсальний платіжний інструмент — мультивалютний рахунок, що дозволяє зберігати, переказувати гроші у 29 валютах, а також змінювати валюту прямо у застосунку, платити за товари та послуги у валюті без комісії за конвертацію. 250 тисяч користувачів з Європи оцінили можливості сервісів ZEN.COM. Сьогодні українцям пропонують до них приєднатися.

Що ще потрібно знати про ZEN.COM

ZEN.COM — це мобільний застосунок, який просто встановити. Далі слід пройти реєстрацію. На ім'я користувача відкривається мультивалютний рахунок та надається доступ до платіжних операцій:

● надсилайте та отримуйте гроші з будь-якої країни світу у гривні та у валюті без обмежень;

● надсилайте гроші з Європи через сервіс PrivatMoney безкоштовно протягом 3 місяців після запуску ZEN.COM в Україні;

● купуйте валюту за вигідним курсом у застосунку;

● поповнюйте свої та чужі картки платіжної системи Mastercard;

● здійснюйте шопінг в магазинах по всьому світу;

● отримайте кешбек під час купівлі товарів у магазинах партнерів проекту ZEN.COM.

Усі операції доступні у гривні та одній з 29 доступних валют. Це важливо для людей, які часто переказують гроші за кордон чи отримують перекази, оскільки ZEN.COM дозволяє не озиратися на обмеження воєнного стану. Нагадаємо, що з 05 жовтня 2022 року накладено заборону НБУ на перекази приватних осіб з гривневих карток на валютні рахунки іноземних банків. Також перекази з валютних карток доступні лише у розмірі 100 тис. грн на місяць.

Карта Mastercard до мультивалютного рахунку

Щоб забезпечити дієздатність мультивалютного рахунку, він супроводжується карткою Mastercard. Вибрати можна один із двох варіантів:

● Віртуальна карта працює з електронними гаманцями Pay від Google, Apple Pay, Garmin, Xiaomi Pay.

● Фізична карта підходить тим, хто звик до традиційних способів розрахунку.

Mastercard ZEN.COM дає змогу знімати гроші у банкоматі за кордоном без комісії у рамках тарифного плану.

Поповнити рахунок ZEN.COM легко

Щоб завжди зберігати платоспроможність картки Mastercard ZEN.COM та мультивалютного рахунку, потрібно поповнювати рахунок. Зробити це легко:

● Готівкою — через Paysafecash або Planet Cash;

● Безготівкове поповнення — з банківських карток, переказом чи з електронного гаманця.

Ще раз про переваги ZEN.COM

Зареєстровані користувачі мають можливість виконувати:

● перекази, розрахунки, обмін валют — у мобільному застосунку;

● зберігання коштів, платежі в 29 валютах світу;

● відсутність прихованих комісій;

● вигідні тарифні плани.

Роботу проекту ZEN.COM в Україні забезпечують PrivatBank, Mastercard і Visa. Більше інформації ви знайдете на веб-сайті zen.com.