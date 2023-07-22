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Держава призначила нових керівників "Сенс банку"

Вони приступають до роботи з моменту припинення тимчасової адміністрації. 

Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Фото: antikor.com.ua

Головою правління "Сенс банку" призначено Дмитра Кузьміна. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким банк переходить у власність держави", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацбанком. 

Головою правління АТ "СЕНС БАНК" став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін. 

Додається, що нове керівництво приступає до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації. 

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Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі у Фонду гарантування вкладів акції Сенс Банку за 1 гривню. Таким чином Сенс Банк стає державною фінустановою під управлінням Міністерства фінансів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів "Сенс Банку" в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня. У цей період не видаватимуть кредитів.

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