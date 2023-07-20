"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів "Сенс Банку" в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня. У цей період не видаватимуть кредитів, а юрособи не зможуть скористатися послугами банку до другої половини дня 21 липня.

Про це повідомила директор ФГВФО Світлана Рекрут, передає "Інтерфакс-Україна".

"У понеділок банк працюватиме у звичайному режимі, але з новим власником (державою)", - сказала вона на брифінгу в Нацбанку.

Рекрут уточнила, що тимчасова адміністрація розпочне роботу 21 липня з 9:00, уповноваженою особою є начальниця управління раннього реагування Фонду Вікторія Степанець.

"Обмежень на кошти фізичних осіб не буде. Тобто всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами і тими, що є на картках, у межах лімітів, встановлених банком або Національним банком. Також не буде обмежень щодо зняття готівки в банкоматах, звісно, в межах ліміту, встановленого НБУ. І не буде обмежень у фізичних осіб щодо використання овердрафтів", - зазначила голова ФГВФО.

За її словами, кошти юридичних осіб тимчасово заблоковані, оскільки заблокована система електронних платежів (СЕП), тому що це - вимога чинного законодавства.

"Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі ходитимуть завтра з другої половини дня. Тобто юридичні особи зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра з другої половини дня", - уточнила Рекрут.

"Важлива інформація, що не будуть у ці кілька днів діяти всі договори з кредитування. Тобто юридичні особи, які вже мають чинні договори та кредитні лінії, вони не діятимуть на період здійснення тимчасової адміністрації. В усьому іншому банк працюватиме у звичайному режимі", - наголосила голова ФГВФО.

Відділення банків працюватимуть у звичайному режимі, працюватиме застосунок.

Після взяття фондом банку під контроль наступним кроком є отримання рішення Кабінету міністрів щодо участі в ньому держави, а саме купівлі банку за 1 грн у ФГВФО, а потім призначення керівників банку за поданням Міністерства фінансів та за погодженням з НБУ.

"І останній крок - це передання банку Міністерству фінансів. Усі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних", - підсумувала Рекрут.

Нагадаємо, що правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабміну з проханням його націоналізації.